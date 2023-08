Norge IDAG

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Skedsmo brannstasjon for å snakke med mannskaper før ekstremværet Hans. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Klart råd fra Støre før ekstremværet:

– Ta vare på deg selv og dine nærmeste

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at folk må være forberedt før ekstremværet Hans. Han sier det er en effekt av klimaendringene. Det er sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn fra mandag morgen. Farevarselet gjelder for deler av Sør-Norge.