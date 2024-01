Norge IDAG

TD Jakes, grunnlegger av megakirken The Potter's House i Dallas, Texas. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/NTB.

TD Jakes kritisert for måten han avviste anklage om seksuell umoral på

Under julegudstjenesten i megakirken The Potter's House avviste TD Jakes at han har deltatt i sexfester hos en musikkmogul. I ettertid blir han kritisert for måten han avviste anklagene på.