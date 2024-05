Norge IDAG

Børre Knudsen under vigslingen av Finn Indrebø i 1997. Bak f.v.; Arthur Berg, Ludvig Nessa og Per Kørner. Foto: Marit Hommedal / NTB

Abortlovens skremmende spøkelse – velferdsstatens truende sammenbrudd:

Tid for å takke Ja til Livet-prestene

Saken er som all demografisk statistikk viser, at det i 1967 var 3,9 yrkesaktive bak hver pensjonist. Disse kunne betale for vår pensjon og yte omsorg for de eldre. Om noen få ti-år, i 2050 blir det bare 1,6 yrkesaktive bak hver pensjonist. Dette scenariet er skapt av abortloven, som er velferdsstatens spøkelse. Nå vil regjeringen utvide grensen for abort fra 12 uker til 18 – og forverrer trolig den demografiske undergraving av velferdsstaten.