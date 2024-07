Norge IDAG

Noa Argamani sammen med sin far Yakov i begravelsen til moren Liora den 2. juli. Foto: AP Photo/Tsafrir Abayov/ NTB

USA / Israel:

Tidligere gissel Noa Argamani får hets i sosiale medier

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er i Amerika for å møte en rekke ledere. Med han på reisen er Noa Argamani som nylig ble satt fri etter over 8 måneder i fangenskap hos Hamas. På grunn av dette blir hun utsatt for kritikk og hets i sosiale medier.