Barnebarnet til Petter Karmel Gabrielsen, Morten Gabrielsen, sammen med Avraham Nir og ordfører Marianne Borgen. Foto: Trine Overå Hansen

Oslo Rådhus:

Tildelt æresbevisning «Rettferdig blant nasjonene»

Markeringen av Holocaustminnedagen startet kl 20:00 den 17. april ved Yad Vashem i Jerusalem. Litt tidligere på kvelden var det en sterk markering i Oslo Rådhus hvor Petter Karmel Gabrielsen ble hedret for sin innsats for å berge jøder under krigen. Han ble tildelt æresbevisningen «Retteferdig blant nasjonene» av Yad Vashem, Holocuast-minnesenteret i Jerusalem.