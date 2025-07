Norge IDAG

– Jeg fordømmer nok en gang dem som prøver å så splid ved å tegne karikaturer av vår profet Mohammed. Disse skamløse menneskene vil bli stilt til ansvar for loven, sier Tyrkias innenriksminister Ali Yerlikaya som har delt en video av pågripelsen av tegneren Dogan Pehlevan på X. Foto: NTB / AP Photo / Ali Unal

Tyrkia:

To tegnere pågrepet for Muhammed-tolket karikatur

I Tyrkia er to tegnere pågrepet i forbindelse med en satiretegning som av flere tolkes som profeten Muhammed. Innenriksministeren varsler at de skal stilles for retten.