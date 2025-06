Norge IDAG

Sikkerhetsstyrker inspiserte lørdag morgen et hus som ble truffet av en rakett fra Iran i Rishon Lezion i Israel. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Tre drept i iranske angrep mot Israel

Enda en person er bekreftet drept etter et rakettangrep nær Tel Aviv fredag kveld. Dermed ble to drept i angrepet. En tredje ble drept i et nytt angrep i natt.