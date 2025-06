Norge IDAG

Midtøsten En iransk demonstrant viser plakater med antiamerikanske budskap. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB

Tre israelere arrestert - mistenkt for spionasje for Iran

Israelsk politi og sikkerhetsbyrået Shin Bet har arrestert tre israelske statsborgere i to separate saker, mistenkt for å ha utført oppdrag for Iran.