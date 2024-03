Norge IDAG

Donald Trump med Bibelen. Foto: Skjermdump Rumble/Lee Greenwood

Anita Apelthun Sæle:

Trenger Trump å tjene penger?

Ganske så overraskende for de som leser norske medier, gir Donald Trump nå ut en bibel som skal være mer «lettlest». – Det er for å tjene penger, sier Helge Simones, (tidligere redaktør i Vårt Land) nesten skråsikkert i Dagsrevyen 27.03, og nevner gigantboten presidentkandidaten er blitt pådømt i New York.