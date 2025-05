– Trosbekjennelsen skulle splitte kirken

Den nikenske trosbekjennelsen fyller 1700 år i sommer og ble til på kirkemøtet der mange tror at kirkelederne drøftet om kvinner har sjel.

På det mye omtalte kirkemøtet i Nikea skal det ifølge nokså uinformerte kilder ha blitt vedtatt med knapt flertall at kvinnen har sjel, samt at Jesus var Gud.

Begge deler er forestillinger som har oppstått i nyere tid, og skribenten og forfatteren Bjørn Are Davidsen omtaler disse mytene som «folkelige oppfatninger» og «vandrehistorier» på nettstedet troogtvil.no. Spørsmålet om kvinner har sjel ble ikke stemt over, og det finnes ikke engang pålitelige kilder som sier at dette var en sak på dagsorden.

Enige om trosbekjennelse

Men én ting står det ingen strid om: Jobben med Den nikenske trosbekjennelsen ble påbegynt av kirkelederne som møttes i den lille byen i det nåværende Tyrkia i året 325.

Kirkemøtet – eller konsilet, som det gjerne kalles – ble innledet 20. mai og avsluttet 25. juli samme år. Markeringer av at det er 1700 år siden hendelsen, finner sted i ulike kirkesamfunn mange steder i verden, også i Norge.

Mandag 5. juni arrangeres det fagdag på MF vitenskapelig høyskole i Oslo om historien rundt og arven fra det historiske møtet. Bak fagdagen står foruten MF også Den norske kirke og Norges Kristne Råd. NKRs deltakelse viser ellers hvor viktig Den nikenske trosbekjennelsen er i økumenisk sammenheng.

Definerende

I en urolig verden kan det være gode grunner for å gi oppmerksomhet til et dokument som samler mange ellers nokså ulike kirker og som er blant kristenhetens mest definerende tekster.

Dokumentet ble første gang utformet under det første konsilet i Nikea, forøvrig det første med en romersk keiser tilstede. Møtet fant sted midt i keiser Konstantins storhetstid, og hans makt spilte en viktig rolle når teologi og politikk løp sammen i ordskiftet på møtet.

Foranledningen til det som kalles det første økumeniske kirkemøtet, var en teologisk strid om hvorvidt Jesus er guddommelig på samme måte som Faderen er guddommelig.

Den nikenske trosbekjennelsen er en av tre oldkirkelige trosbekjennelser og den varianten både ortodokse, katolske, anglikanske og protestantiske kirker slutter seg til – tross en mengde andre uenigheter.

– Det handler om at de som er Jesus-troende, må finne ut av hva dette betyr, sier John Wayne Kaufman, førsteamanuensis i teologihistorie og tidlig kristendom ved MF vitenskapelig høyskole.

– Ville splitte

– De fleste som snakker om en kristen trosbekjennelse i dag, snakker om den som en samlende bekjennelse som alle kirkene i verden er med på. Men hele utgangspunktet for å skape den, var å splitte kirken og avvise en bestemt teologisk gruppering, forklarer Kaufman til Kristelig Pressekontor.

AVBILDET: Dette ikonet fra Mégalo Metéoron-klosteret i Hellas viser det første økumeniske konsilet i Nikea i 325. Kjetteren Arius har fått plass i «skammekroken» nederst i ikonet. Foto: Wikimedia Commons.

Det største stridstemaet i Nikea – som nå kalles Iznik – var treenighetslæren. Diskusjonen gikk altså ikke om hvorvidt Jesus var Gud, men på hvilken måte han var det.

Og retningen man ville distansere seg fra, var arianismen. Arius, en libysk geistlig, hevdet at Jesus var skapt av Gud og dermed underordnet Gud, altså at Kristus ikke var sann Gud.

Maner til tålmodighet

Når det gjelder dette spørsmålet, trekker Kaufman en sammenligning til en aktuell diskusjon, den felleskristne erklæringen om «kjønns- og seksualitetsmangfold», fra i fjor.

Kaufman mener nemlig dagens kirke, både i Norge og globalt, har mye å lære av hvordan trosbekjennelsen ble til, av den politiske innflytelsen underveis og hvor lang tid det tok å bli helt ferdig. Det gikk nemlig mer enn 50 år fra det første utkastet til Den nikenske trosbekjennelsen til alle var enige og man kunne sette to streker under svaret. Det skjedde ikke før i 381. Det, mener Kaufman, bør inspirere til tålmodighet også i dagens kirkestrider.

– Det var nok mange på begynnelsen av 2000-tallet som mente at vi var ferdige med å debattere kjønn og seksualitet og ekteskap. Nå er vi i 2025, og debatten går fortsatt. Vi vet ikke før i etterkant hvor lenge det vil ta, sier han og minner om keiserens tydelige innflytelse.

– Konstantin hadde mange tanker om religion og hvordan den skulle praktiseres. Han var klart involvert i å finne ut hvordan man løser konfliktene og hvor man skulle lande. Det er altså ikke noe nytt at politikere bruker og bryr seg om teologi og kirke på ulike måter, sier Kaufman.

Krevende

I Den norske kirke er bekjennelsen fra Nikea sidestilt med Den apostoliske trosbekjennelsen, men brukes i praksis oftest ved høytidsgudstjenester, som til jul og påske.

Teologiamanuensis Kaufman sier han ofte hører mest fra dem som synes bekjennelsene er krevende.

– Jeg hører stadig mennesker som sier, «Jeg vil gjerne være kristen. Jeg vil gjerne være en del av kirken, men jeg synes bekjennelsene er vanskelige. Det er litt for store ord, det er litt for vanskelig å forstå, og litt for svulstig. Det er krevende å gi min tilslutning til akkurat disse ordene.»

Kirken må ta på alvor utfordringen med å ta vare på tradisjonen samtidig som man kommuniserer med mennesker i vår egen tid, mener Kaufman.

Han håper likevel Nikea-jubileet kan være en påminnelse som gir håp og tålmodighet inn i dagens teologiske stridigheter.

– Vi kan lære av historien at kristen lære er blitt til underveis. Det oppstår stadig nye spørsmål, og prosessen i Nikea viser at ting kan være uavklart, at det er uenighet og at politisk makt på ulike måter er involvert. Det er bare sånn det er å være kirke, sier han.