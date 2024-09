Norge IDAG

I PHILADELPHIA: Den republikanske presidentkandidaten tidligere president Donald Trump ankommer Philadelphia internasjonale lufthavn på vei til debatten. Foto: NTB/AP/Chris Szagola

Trump: – Min beste debatt noensinne

Donald Trump sier om nattens duell at det var hans beste, til tross for at de var tre mot en - et spark til debattlederne, som grillet ham gjentatte ganger.