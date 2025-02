Norge IDAG

Menn i kvinneidrett: Amerikanske kvinnelige svømmetalenter har måttet finne seg i å konkurrere mot Lia Thomas, som er biologisk mann, men identifiserer seg som kvinne. Det finnes også eksempler på kvinner som har blitt alvorlig skadet i sport der menn deltar fordi de tror de er kvinner. Foto: NTB

Trine O. Hansen:

Trump rydder opp

Det er litt av en ryddejobb president Donald Trump har for seg. Ikke bare etter Joe Biden og Kamala Harris, men også er det mye igjen av jobben han startet på under sin forrige periode. Et av de mange områdene hvor det er himmelvid forskjell på Donald Trump og Joe Biden, handler om synet på kjønn.