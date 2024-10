Trump, troverdighet og Norge IDAG

Norge IDAG

For en del år siden hørte jeg de to misjonslederne Knud Jørgensen og Arne Nordahl snakke om lederskap. Det jeg bet meg mest merke i, er noe de sa om at det viktigste for en leder ikke er å være dyktig. Det viktigste er å ha en god karakter. Slik husker jeg det.