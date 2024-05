Norge IDAG

AKTUELL?: Det har vært spekulert i om republikaneren, tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, kunne være aktuell som visepresidentkandidat. Foto: NTB/AP

Trump vender tommelen ned for Haley som visepresident

Presidentkandidat Donald Trump avviser at den tidligere utfordreren i valgkampen er aktuell som visepresident, bare en dag etter at flere medier spekulerte i dette. Nyhetsnettstedet Axios kommenterte tørt at «Vel, den kom raskt.»