Skjærgårds Music and Mission

Tusenvis av ungdommer samlet til lovsangskonsert

Skjærgårds Music and Mission er en av de største festivalene for ungdommer i kristennorge. Tusenvis av ungdommer er denne helgen samlet på idylliske Risøya på Sørlandet for å få med seg konserter, delta på møter og være sosiale. Fredag kveld var det lovsangskonsert med David Andre Østby.