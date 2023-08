Norge IDAG

Vannet har forhåpentligvis nådd toppen i Mjøndalen. Foto: Gawdat Mitrious

Mjøndalen:

TV-bygget berget

Fredag kveld sier TV-sjef Gawdat Mitrious til Norge iDAG at flomtoppen er nådd, og at de ser vannet går noe tilbake. I løpet av dagen har vannet steget, men på grunn av at Visjon Norge pumper ut vann fra eiendommen, har de berget TV-bygget fra oversvømmelse.