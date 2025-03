Norge IDAG

Utsikt over P4-laboratoriet inne i Wuhan Institute of Virology. Foto: AP Photo/Ng Han Guan/NTB

Tysk etterretning hadde bevis for at Covid-viruset lekket fra Wuhan-laboratoriet

Tyske medier rapporterer at BND hadde etterretning fra Kina i 2020 som tydet på at koronaviruspandemien startet da viruset lekket fra Wuhan Institute of Virology. Dette samsvarer med en tidligere rapport fra CIA.