NORD STREAM: Washington Post skriver at amerikansk etteretning var klar over at Ukraina planla et angrep på den russiske gassledningen. Foto: Danske forsvaret / NTB

Amerikansk rapport:

– Ukraina sto bak Nord Stream-sabotasjen

Tre måneder før sabotasjen i Østersjøen fant sted skal USAs øverste myndigheter ha fått rapport fra CIA om at Ukraina planla et angrep på den russiske gassledningen. Nyheten om hvem som sto bak ble sluppet i The Washington Post, og har gått verden rundt.