KrF-leder Olaug Bollestad taler under åpningen av partiets landsstyremøte mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Partileder Olaug Bollestad:

Unnskylder behandlingen av homofile i KrF

KrF-leder Olaug Bollestad sier at hun blir lei seg når hun tenker på hvordan homofile har blitt behandlet av partiet. Hun ønsker et parti hvor alle er velkomne. – Jeg kan ikke annet enn å si unnskyld. Jeg synes bare det er trist, sier Bollestad i et intervju med podkasten «Størst av alt?».