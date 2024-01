Norge IDAG

ENGASJERT: Konservativt-politiker Simon Friis Larsen følger med på den amerikanske valgkampen. Foto: Eli Bondlid

Simon Friis Larsen:

– USA er verdens trendsetter

– Det er viktig å følge med på det som skjer i USA, for det som skjer der vil få følger for hele verden, og da også for oss, påpeker Simon Friis Larsen, som er kommunestyrerepresentant for Konservativt i Rælingen.