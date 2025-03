Norge IDAG

Røyk stiger opp fra et sted som angivelig ble truffet av amerikanske luftangrep i Sanaa, Jemen, lørdag. Foto: NTB/AP/Osamah Abdulrahman

USA eliminerte en av Houthi-lederne

Trump: «Helvete skal regne ned»

President Donald Trump sier at houthienes tid er ute, og at angrepene deres må stoppe. I helgen skal houthienes sikkerhetssjef ha blitt drept under et amerikansk angrep på Houthi-mål i Jemen.