KrFs nestledere Dag-Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse møtte pressen etter krisemøtet i KrFs sentralstyre torsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein etter Bollestad-avgangen:

– Vi er alle lei oss

Ulstein overtar som midlertidig KrF-leder

– Vi er lei oss for at vi har havnet i denne situasjonen, sa nestleder i KrF Dag-Inge Ulstein til pressen etter at Olaug Bollestad meddelte at hun trekker seg som partileder.