Norge IDAG

GUD ER MED: – Vi har alle en rolle å spille, Gud har plassert oss her, var Kari Lakes budskap til CPAC-publikummet. Foto: Trine O. Hansen

Kari Lake kalles «Trump på høye hæler»:

– Vi er i Guds plan

Kari Lake er blitt en av de store stjernene i amerikansk politikk på høyresiden. Om Donald Trump blir president, er det stor sannsynlighet for at Lake får en rolle. På CPAC talte hun like før Trump.