Norge IDAG

Jan Aage Torp og hans kone Aina deler ut prisen til 40 days for Life, representert ved: Tomislav Cunovic fra Frankfurt, Pamela Delgado fra Bogotá og Robert Colquhoun fra London. Foto: Trine Overå Hansen

Familievernprisen deles ut:

– Vi er i starten av slutten på abort

SAKEN OPPDATERES: «40 Days for Life» har siden 2004 reddet minst 22.000 babyer fra abortdøden i 70 nasjoner. I kveld mottok de Familievernprisen for sitt arbeid for det ufødte liv.