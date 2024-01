Norge IDAG

«Vår frelse begynte med en uplanlagt graviditet», står det på plakaten til en av jentene NRK møtte i Washington under March for Life 19. januar. Foto: Skjermdump NRK Kveldsnytt 19.1.2024.

Budskapet fra 51. «Marsj for Livet» i Washington D.C.:

– Vi er ja til Livet-generasjonen

Tusener av abortmotstandere marsjerte for livet i Washington D.C. fredag 19. januar. Den årlige Marsj for livet ble arrangert for 51. gang. Ja til livet-marsj, eller «March for Life» på engelsk, er et imponerende skue og samlet også dette året 50-talls tusen. – Vi er fremtidens stemme, sa unge som fylte gatene i Washington forrige fredag.