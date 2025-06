Norge IDAG

Benjamin Netanyahu ble nylig intervjuet av Brett Baier i «Special Report» på Fox News. Foto: Skjermdump Fox News / YouTube

Statsminister Benjamin Netanyahu om Iran:

– De har forsøkt å drepe president Trump to ganger

–Vi måtte handle. Dette var i tolvte time. Vi handlet for å redde oss selv, men også for å beskytte verden fra dette brannfarlige regimet. Vi kan ikke tillate verdens farligste regime å få verdens farligste våpen, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Brett Baier i «Special Report» på Fox News. I dette dybdeintervjuet kommenterer han også angrepene på Donald Trumps liv og sier Iran har forsøkt å drepe ham to ganger.