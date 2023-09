Norge IDAG

SANNFERDIG FREMSTILLING: – Jeg tror det er svært viktig, særlig ved dyktige foredragsholdere som Adi Schwartz, der både Israels historie og en sannferdig fremstilling av samtiden får et fokus, sier vise-ambassadør Yana Kotlyar-Gal. Her i en gemyttlig samtale med Adi Schwartz. Foto: Martin Gellein

Israels viseambassadør til Norge, Yana Kotlyar-Gal:

– Viktig at sannheten kommer frem

– Jeg tror at hver og en kan utgjøre en forskjell, sier Israels viseambassadør til Norge, Yana Kotlyar-Gal, og viser til et jødisk ordtak som sier at «den som redder et liv, redder hele verden». Hun er takknemlig for alle som står opp og forteller sannheten om Israel.