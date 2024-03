Norge IDAG

Tenning av ramadanbelysning på Rådhuset i Oslo søndag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Trine Overå Hansen:

Vil Oslo også markere kristen og jødisk påske?

Så har altså Oslo kommune for første gang valgt å lyse opp rådhus og gater for ramadan. De halvmåneformede lysene er umulig å unngå å se for Oslos borgere, og til og med rådhuset er preget av den muslimske høytiden.