Norge IDAG

Yoseph Haddad har rett. Litt salt i grøten

Haddad har rett i at en del muslimer misbruker Vestens ytringsfrihet og toleranse mot oss for å utbre sin religion og ideologi, Norge IDAG 21. februar. Det tragiske er at de fleste på Stortinget ikke har skjønt at dette utgjør en fare. De bør få avløsning i september.