JERUSALEM: Alle som møtte Yousef, så forandringen som var skjedd. For han lo igjen, han var glad, han var sterk og han var frisk! Så bestemte han seg for at han ville bli døpt så fort han fikk det til. Han ville dra til Israel. Han ville til Jerusalem. Han ville bli døpt der hvor Jesus var døpt. Foto: Skjermdump

«Yousef» fra Libanon var hjemsøkt av mareritt – men Jesus satte ham helt fri

– Jeg satt på sengen i mitt lille soverom på min bursdag, jeg var alene, deprimert og full av smerte. Det var flere dager til jeg skulle få ny injeksjon, mot ryggsmerter, fra legen. Jeg begynte å be. Det som var nytt var at jeg ikke ba til Allah på arabisk – jeg ba til Gud på tysk: «Gud du må hjelpe meg! Vær så snill å hjelpe meg til å tro på deg, hvis du er virkelig. Vær så snill å hjelp meg – for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre!»