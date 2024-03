Zelenskyj med påskebudskap til ukrainerne

Kvinner plasserer blomster på graven til en ukrainsk soldat under en minneseremoni for ofrene for den russiske okkupasjonen av Butsja utenfor Kyiv. Søndag ble toårsdagen for frigjøringen av byen markert. Russerne etterlot seg hundrevis av døde sivile i gatene og i massegraver da de trakk seg ut av byen. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB