Inviterer til folkemøte for Israel

Shay Attias er en ung mann som har gjort lynkarriere. Han har vært rådgiver og taleskriver for Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men nå har han gått inn i en tjeneste for som han ser på som livsviktig for Israel. Den handler om å forsvare det jødiske folkets rett til å bosette seg i Judea og Samaria, de omstridte områdene som i dag er mest kjent som Vestbredden. Gjennom organisasjonen Shuva Israel kjemper han for at folkerettens bestemmelse i Palestina-mandatets paragrafer 6 og 11 skal følges. Den gir rett til «tett bosetting» for jøder.

- Det må bli helt klart at jeg og Shuva er de som kjemper for folkerettens ånd og bokstav. Vi er ikke mot den, slik som venstresiden i politikken og islamistene ynder å fremstille det. Det er falsk informasjon om folkeretten. Og på møte i Oslo, der jeg får være med på Skype direkte fra Israel, vil vi ta opp både jødenes folkerett og deres bibelske rett til landet, sier han.

- Shuva har vært gjennom en re-start, og det er fantastisk å komme fra statsministerens kontor til en slik viktig stilling ute i felten. Det vil si som taler og mediepåvirker. Vi samarbeider nå også med parlamentarikergruppen i Knesset som arbeider for å fremme samarbeid mellom jøder og kristne, Knesset Christian Allies Caucus, fortsetter han.

Han sier at Shuva har gleden av å kunne ta med fremtredende israelske politikere på folkemøter rundt om i verden. Spesielt ser han frem til små og store møter i Norge, i samarbeid med Norge IDAG.

Han uttaler seg slik om forholdet mellom Norge og Israel:

– Norge er en samarbeidspartner med Israel om olje og teknologiekspertise. Vi er to land som begge er ledende i verden på forskjellige områder. Intensjonsaavtalen om samarbeid om forskning og utvikling, som begge land nå har skrevet under på, kan bli til stor velsignelse for begge parter.

– Vi står også sammen med kristne venner i kampen mot antisemittismen som herjer rundt om i nasjonene, legger Attias til.