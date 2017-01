Åtte pågrepet for nattklubbterror

Istanbul (NTB-AFP-AP): Ekstremistgruppa IS sier den står bak angrepet på nattklubben Reina i Istanbul nyttårsaften der 39 mennesker ble drept.

Mandag melder CNN Türk at åtte personer er pågrepet i forbindelse med angrepet. Det er ikke kjent om gjerningsmannen er en av dem.

Tyrkisk politi fortsatte mandag jakten på den ukjente gjerningsmannen som åpnet ild på nattklubben Reina natt til søndag før han flyktet i kaoset som fulgte.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent, men mistanken ble tidlig rettet mot IS, som allerede er koblet til to terrorangrep i Tyrkia i 2016. Mandag formiddag kunngjorde ekstremistgruppa at det var den som sto bak angrepet, melder Al Jazeera.

– I en fortsettelse av de velsignede aksjonene IS gjennomfører mot beskytteren av korset, Tyrkia, slo en heroisk soldat av kalifatet til mot en av de mest kjente nattklubbene der kristne feirer sin høytid, heter det i uttalelsen fra IS.

Sentral-Asia

Ifølge anonyme sikkerhetskilder antar myndighetene at gjerningsmannen kommer fra et land i Sentral-Asia, ifølge avisene Hurriyet og Karar. Hurriyet skriver at teorien så langt går på at han kommer fra enten Usbekistan eller Kirgisistan.

Uten å nevne kilder skriver avisa videre at myndighetene tror mannen har koblinger til IS.

Amerikansk etterretning skal 30. desember ha advart tyrkiske myndigheter om faren for IS-angrep i Istanbul og Ankara nyttårsaften, skriver Hurriyet. Ifølge avisa forelå det ikke konkret informasjon om hvor det var en risiko for at angrepene kunne finne sted.

PKK avviser

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier grupper som IS forsøker å skape kaos.

– De prøver å demoralisere innbyggerne våre og destabilisere landet vårt, sa Erdogan.

Det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK var raskt ute med å ta avstand fra angrepet, og PKK-leder Murat Karayilan uttalte at de aldri ville hatt «uskyldige sivile som mål», skriver BBC.

Innenriksminister Suleyman Soylu sier gjerningsmannen ankom nattklubben med en pistol skjult under jakka, men idet han forlot stedet hadde han på seg en annen jakke.

Kringkasteren NTV melder at gjerningsmannen avfyrte mellom 120 og 180 skudd i løpet av angrepet som varte i sju minutter.

Mange utlendinger

39 mennesker ble drept i angrepet og rundt 70 ble såret. For tre av de sårede er tilstanden kritisk, sa statsminister Binali Yildirim søndag.

Av de drepte er 27 utlendinger og 11 tyrkere er så langt identifisert, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Blant utledningene er statsborgere fra Israel, Russland, Canada, Frankrike, Tunisia, Libanon, India, Belgia, Jordan og Saudi-Arabia.

Søndag fordømte FNs sikkerhetsråd angrepet på nattklubben.

– Medlemmene av Sikkerhetsrådet fordømmer på det sterkeste det avskyelige og barbariske terrorangrepet, heter det i en uttalelse.

Medlemmene av Sikkerhetsrådet gjentok samtidig at alle former for terror utgjør en av de største truslene for internasjonal fred og sikkerhet.

Sikkerhetsrådet benyttet videre anledningen til å sende sin medfølelse og kondolanser til ofrenes familier og til tyrkiske myndigheter. (©NTB)