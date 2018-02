Fortsetter kampen for trisomi-barna

OVERVELDET: Livsprisvinnerne (f.v) Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen, var overveldet og takknemlige for annerkjennelsen etter å ha stått i kampen for trisomi-barna i mange år. Prisen består blant annet av bildet "I am important, I make a difference" av Tom Erik Andersen. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK