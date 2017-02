Folketingets leder avviste Irans ambassadør

For ett år siden uteble Irans ambassadør fra dronningens høytidelige nyttårsmarkering for diplomatkorpset i Danmark. Den kvinnelige folketingspresidenten hadde insistert på at hun skulle håndhilse på alle gjestene, noe som var uaktuelt for Hamid Bayat. I år tok den nye ambassadøren kontakt med Kjærsgaard på forhånd for en avklaring. Morteza Moradian sa ifølge ambassaden at han gjerne ville hilse på Kjærsgaard, men heller ikke han ville ta henne i hånden. Også i år betakket Kjærsgaard seg, skriver Berlingske.



– Det er svært, svært besynderlig, for han er jo en høytstående person. Men de er helt ubøyelige i dette spørsmålet. Og det er jeg også, sier hun. Kjærsgaard, som er av grunnleggerne av Dansk Folkeparti, begrunner sin avvisning med at det er viktig å holde fast ved danske verdier.



– Det er ingen tvil om at danskheten er under press. Det er nødvendig å stå fast på våre verdier og hvordan vi er som dansker. Det har vært altfor mye ettergivenhet de siste årene, mener hun.



Til tross for de steile frontene, endte årets markering med iransk deltakelse. For å unngå en pinlig situasjon, ankom ambassadøren etter at alle de andre gjestene hadde hilst på Kjærsgaard og presidentskapet hadde gått inn til mottakelsen.



