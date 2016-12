Økende forfølgelse av kristne i Kina

Rettssikkerheten i Kina har ikke hatt dårligere kår siden Kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976, og situasjonen blir ikke bedre av at gapet mellom fattig og rik øker hele tiden. Mens landets privilegerte elite beriker seg, får vanlige folk det stadig vanskeligere, ifølge China Aid, en organisasjon som arbeider for religionsfrihet i Kina.

President Xi Jinping, som har sittet ved makten siden 2013 styrer landet med en visjon om kontroll. I juli 2015 la han frem et lovforslag som gjorde politiske, økonomiske, kulturelle, sosiale og religiøse forskrifter til «nasjonale sikkerhetsspørsmål». Dette betyr at grupper og enkeltpersoner med engasjement og meninger som ikke faller i regjeringens smak, kan bli tiltalt for «oppfordring til undergraving av politisk makt». Religiøse grupper, menneskerettighetsforkjempere og andre som angivelig ikke opererer i samsvar med myndighetene, blir jevnlig utsatt for overgrep. Gruppen som lenge har vært hardest rammet, er Falun Gong-utøvere, men de siste årene har forfølgelsen økt betydelig også for landets kristne befolkning, som i dag er anslått til å være minst 70 millioner.

- Tilpasses sosialismen

Kinas offisielle kirke, Tre-selv-kirken, er en protestantisk kirke som er blitt dannet med godkjenning fra kommunistpartiet. Gjennom sine tre uavhengige søyler av styresett, forsyning og distribusjon, skulle kirkesamfunnet hindre at kinesiske kristne kom under utenlandsk innflytelse og sikre at de forble patriotiske. Menigheter som ønsker å forkynne offentlig, må la seg registrere i Tre-Selv-Kirken. Ellers vil de bli ansett som ulovlige og kalles «husmenigheter» eller «undergrunnsmenigheter». Medlemmene av husmenigheter får ofte være i fred så lenge de møtes i små grupper, men så snart en menighet øker i antall, blir det et problem.

President Xi Jinping har sagt at kommunistpartiets religionspolitikk innebærer at «religiøse aktiviteter må tilpasses et sosialistisk samfunn». Politikken har ført til undertrykkelse av dem som bedømmes som «sekter», inkludert mange kristne grupper. Myndighetene har en rekke ganger gått til aksjon direkte mot landets uregistrerte kirker.

- Begrav dem levende

China Aids arbeidere forklarer at regjeringen forsøker å forme innholdet i den kristne trosutøvelsen til å stemme overens med verdigrunnlaget til Kinas sosialisme.

- Det betyr at kristne menigheter skal assimileres med kinesisk identitet, språk og kultur. Noen ganger kan det være et spørsmål om å justere til en bestemt lokal arkitektur, som i Zhejiang øst i Kina, der de lokale forskriftene for religiøse bygninger krever at kors på kirkebygg skal plasseres på forsiden og forbyr kors på taket, selv om dette har vært en tradisjon for de kristne kirkene i århundrer, forklarer kildene ved China Aid.

Bestemmelser om størrelse og plassering av kors på kirkebygg, har ifølge China Aid ført til at tusenvis av kors og flere hundre kirker er blitt ødelagt av lokale myndigheter.

I april i år forsøkte kirkelederen Li Jian Gong og hans kone Ding Cuimei å forsvare sin menighet i Henan-provinsen i det sentrale Kina. De sto foran bulldoseren for å hindre at kirken ble ødelagt, men så ropte en av rivemannskapene: «Begrav dem i live!»

Bulldoseren presset Li Jian Gong og Ding Cuimei ned i en grop og dekket dem med jord. Li klarte å grave seg opp, men Ding ble kvalt under jorden og drept. Det lokale politiet har pågrepet de to ansvarlige, men fortsatt vet ingen hva dommen blir. Etter mye internasjonal oppmerksomhet, har Li Jian Gong nå vunnet konflikten med myndighetene om tomten der kirken sto. Men hans kone er død.

20 000 fengslet i 2015

Ødeleggelsen av kors og kirker fortsetter. Kinas kommunistparti har som mål å nøytralisere kristendommen ved å rense den for allmenngyldig og universelt innhold, og erstatte åndelige prinsipper med lydighet mot partiet. Derfor er søndagsskoler og sommerleirer i regi av menighetene forbudt. Religiøse ledere får ikke lov å reise på konferanser i utlandet og utenlandske forkynnere får ikke reise inn i Kina på religiøse oppdrag. Slik gjennomfører partiet sin plan om å utrydde husmenighetene innen ti år, en plan som ble iverksatt i 2011.

Når kristne ledere og støttespillere protesterer og sier fra om at kirkene deres er blitt ødelagt, risikerer de både fysiske overgrep og arrestasjoner. De anklages for å «forstyrre sosial orden», for å være «involvert i sekter», for «ulovlig okkupasjon av land» eller «ulovlige forretninger».

- I 2015 ble nesten 20 000 mennesker tiltalt. I noen tilfeller resulterte tiltalen i fengselsstraff, andre ganger i plassering i en psykiatrisk avdeling, eller tvangsarbeid. De arresterte blir ofte utsatt for tortur og de kan bli nektet å møte sine advokater. Noen ganger blir også advokater arrestert, sier de ansatte på China Aid.

Fengslet advokat

En kristen advokat som har vært fengslet for sitt engasjement for menneskerettighetene, er Gao Zhisheng. Han har hjulpet både kristne pastorer og Falun Gong-utøvere mot forfølgelsen. I 2001 ble Gao Zhisheng rangert av Kinas justisdepartement som en av Kinas topp ti advokater. Han har vært nominert til Nobels fredspris to ganger. Men det å være kjent og anerkjent har ikke hindret at Zhisheng er blitt forfulgt, fengslet og torturert.

Gao Zhisheng er en av de mest frittalende opposisjonelle som fortsatt bor i Kina. Han har tidligere hatt muligheten til å forlate landet, men valgte å bli boende der for å kjempe for et bedre Kina. Hans kone og to barn flyktet til USA i 2009. Selv ble han fengslet. Fem år senere ble han løslatt, og siden 2014 har han sittet i husarrest.

Selv om han er under konstant overvåking, har han klart å skrive sine memoarer i hemmelighet, smugle manuskriptet ut av landet og få det publisert. Boken heter «Stand Up China 2017», med undertittel: «Kinas håp: Hva jeg har lært i løpet av fem år som politisk fange». Boken ble i juni i år tilgjengelig i Taiwan og Hong Kong.

Tvinges til organtransplantasjoner

Gao Zhisheng var også personen som i 2006 inviterte de to kanadierne David Matas og David Kilgour til å granske praksisen med tvangstransplantasjoner av organer fra samvittighetsfanger. David Matas er en internasjonal menneskerettighetsadvokat, og David Kilgour er en menneskerettighetsaktivist og forfatter, tidligere advokat og medlem av parlamentet.

- Vi hadde ingen visum og Gao ble tiltalt for «forsøk på undergraving» og dømt til tre års fengsel, sa David Kilgour i vår e-postkommunikasjon.

Ved hjelp av vitnesbyrd fra samvittighetsfanger som klarte å rømme landet, har Matas og Kilgour dokumentert et utbredt omfang av tvungne organtransplantasjoner fra levende fanger.

- Vi kan ikke få eksakte tall, men beregninger viser at mellom 60 000 og 100 000 transplantasjoner er utført hvert år siden 2000. Ifølge Kinas kultur skal kroppen holdes intakt etter døden, derfor er det ikke mange frivillige donasjoner. Siden ventetiden for organer er kort, må de helst tas fra en levende kilde, sier Kilgour.

Selv om ofrene for det meste er Falun Gong-utøvere, rammes også andre, inkludert dødsdømte fanger.

- Når uigurer (et tyrkisk folkeslag), tibetanere og kristne husmenighetsgrupper blir fengslet uten noen form for rettssak, er det svært sannsynlig at noen av dem blir utsatt for tvangstransplantasjon av organer.

Åndelig vakuum

Selv om situasjonen for de kristne har forverret seg de siste årene, er det forventet at Kina vil ha verdens største kristne befolkning i 2030. Mange har sluttet å tro på det totalitære kommunistpartiet, de føler et åndelig vakuum, og ser til Gud, uavhengig av konsekvensene. Og konsekvensene kommer når en gruppe øker i antall, fordi de da anses som en trussel. Kinas kommunistparti er opptatt av å bevare autoriteten, og Falun Gong-utøverne begynte å bli sterkt forfulgt etter at de oversteg kommunistpartiet i medlemstall. Med et økende antall kristne, kan dessverre også de regne med å fortsette å være et stadig større mål for regimets brutalitet.