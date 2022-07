Norge IDAG

Statsminister Yair Lapid takket Haim Naim (t.h.) og Meshi Ben Ami (t.v.) for å ha vist handlekraft og mot under terrorangrepet på tirsdag. Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Sivile stoppet terrorangrep i Jerusalem:

Hedret av statsminister Yair Lapid

Haim Naim og Meshi Ben Ami ble helter i Israel denne uken da de grep inn og stanset et terrorangrep. Statsminister Yair Lapid tok imot de to mennene på sitt kontor i Jerusalem for å hedre dem.