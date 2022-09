Norge IDAG

Debattinnlegg

Gjenopprettelse: Theodor Herzl varslet jødestatens kommende gjenopprettelse i Basel i 1897. Foto: NTB

I theodor Herzls fotspor

28. august var en stor dag – for den viktigste revolusjon verden har sett. I Basel markerte Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, 125 års-jubileet for den første sionistkongressen – som førte til at det umulige skjedde.