ISRAEL 75 ÅR: Sten Sørensen taler på feiringen av Israels 75-årsjubileum i Stavanger 14. mai. Foto: Carina Johansen/NTB. Foto: Troens Bevis (innfelt). Collage: Norge IDAG

Sten Sørensen gleder seg til å gratulere Israel med 75-årsjubileet

— Ingen land har en slik sentral rolle i verdenshistorien og i frelseshistorien som Israel

— Da jeg ble invitert til å være med på jubileet, takket jeg «ja» med stor glede. Jeg har alltid vært takknemlig og begeistret for jødefolket. De er vår arv. Det er der det startet. Dette er det viktig at vi formidler videre til de neste generasjoner, sier Sten Sørensen, pastor i Misjonskirken Stavanger. Han er en av talerne under Folkemøtet og markeringen i Byparken Stavanger av Israels 75-årsdag.