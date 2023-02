Norge IDAG

Det israelske redningsteamet fra United Hatzalah må nå forlate jordskjelvområdet i Tyrkia på grunn av terrortrussel mot dem. Foto: United Hatzalah

Mottok terrortrussel:

Israelsk redningsteam må forlate Tyrkia

United Hatzalah, et redningsteam fra Israel som har vært i Tyrkia for å hjelpe til i katastrofeområdet etter jorskjelvet, må nå, søndag 12. februar, forlate landet tidlig av sikkerhetsgrunner. Det forteller Raphael Poch, internasjonal talsmann, til Norge IDAG. De visste de reiste til et farlig område, og nå er det direkte bekreftet fare for terrorangrep.