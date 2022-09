Norge IDAG

ERIK SOLHEIM: Budskapet for miljø og fred, og om å ta vare på og løfte opp de fattige er sterkt i alle religionene, sier Solheim. Foto: Oslokirken

Erik Solheim:

– Jesus byr oss å elske våre fiender

OSLO: Tidligere SV leder og utviklings-minister Erik Solheim deltok med stor begeistring og visjonær teft under European Apostolic Leaders sin «Europasamling» i Oslo i april i år. Etter en lang internasjonal karriere i FN snakker han fortsatt like begeistret om mulighgetene for å bekjempe fattigdom i verden. –Politiske aktører bør samarbeide tett med religiøse trossamfunn i kampen mot fattigdom og miljøødeleggelse, sier Solheim.