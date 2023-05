Norge IDAG

Kommentarartikler

Mirakelet Israel 75 år

4. mai setter vi oss igjen på bussen for å dra på Israelsmøte i Stavanger. Dette er et av årets høydepunkt. Og i år er det ekstra spesielt siden Israel ikke bare har bursdag, men fyller 75 år. Dette er det viktig å markere. Det er ingen selvfølge at dette vesle landet som er på størrelse med et lite norsk fylke i areal skulle kunne overleve krig etter krig og ikke minst utallige terrorangrep helt siden dag én.