Takker: Den egyptiske statsråden dr. Muhammad Mukhtar Gomaa er takknemlig for hyllesten fra Jan-Aage Torp. Foto: The Ministry of Awqaf of Egypt

Egyptisk statsråd takker for ros fra Kristen Koalisjon Norge:

Torp i egyptiske medier

Kristen Koalisjon Norge (KKN) melder at det har blitt lagt merke til i Egypt at deres styreformann, Jan-Aage Torp, har rost Egypts arbeid med å være vertskap for FNs klimakonferanse COP27. Den egyptiske statsråden dr. Muhammad Mukhtar Gomaa er takknemlig for hyllesten.