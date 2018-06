Finn Henrik Friis Larsen

Lørenskog

Tidl. Rektor ved OIBC FOTO: Marion Haslien

I det siste året har kampen mot internasjonale studenter ved norske bibelskoler synes å ha vært en kampsak for av visen DAGEN. Avisen har gjentatte ganger brukt ulike argumenter for at man ikke kan ha for mange studenter fra land utenfor EU ved norske bibelskoler. Nå har de lyktes og flere skoler er stengt eller i vanskeligheter.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.