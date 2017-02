– Jeg sitter med en fantastisk følelse. Utover god forkynnelse og lovsang, fikk vi oppleve Guds nærvær og Den hellige ånd utrettet noe med mennesker.

Overnaturlig

Lørdag kveld var det mange som opplevde sterke ting i møtene. Kristoffersen mener kvelden var betydningsfull.



– Jeg tror det skjedde noe i den åndelige atmosfæren. Mange fikk troen på at Gud kan gjøre noe overnaturlig, og at vi er avhengig av en overnaturlig kraft for å gjøre det Gud har kalt oss til.



Gjestetaler Jedediah Turner, fra Oakland Church i Michigan, utfordret forsamlingen lørdag kveld til å erkjenne sin avhengighet av Gud.



– Når jeg er svak, er jeg sterk, sa Turner, og holdt et godt gammelt pinsebudskap om avhengighet av guds kraft i gjerningen.

Ettermøte

Da Turner var ferdig å preke, kalte han frem menighetsplantere til forbønn, og mange av dem ble sterkt berørt i ettermøtet. Deretter satte han hele forsamlingen i gang med forbønn for hverandre, ved at de under tretti år ba for dem med over 20 år i tjeneste, og omvendt.



Dette er noe av det LED-konferansen skal handle om, ifølge Kristoffersen. Derfor var det også lagt opp til innlegg fra «noen av dem som har gått foran», altså ledere med lang fartstid.



Det var innlegg fra Lise Karlsen, Åge Åleskjær, Tom Aune og Hege Skavern.

Ny sesong

Kristoffersen mener at årets konferanse kan være et vendepunkt og bære bud om mer åndsutgytelse. Han sier at fokuset på å bygge «relevante» menigheter og skape lav terskel har preget pinsebevegelsen.



– For to år siden hadde vi tittelen «Å gjøre Jesus synlig i kjærlighet og kraft». Troen kommer av forkynnelsen. Det er ingen motsetning mellom å være relevant og Den hellige ånd. Den hellige ånd er relevant, og kommuniserer med dagens mennesker, sier han.



– Vi hadde fokus på Den hellige ånd i alle samvær denne helgen, og ikke minst den nye generasjonen opplevde den åndsatmosfæren som vi til dels har savnet. Jeg tror vi går gjennom ulike sesonger og tar nye steg, sier pinselederen.

Målene nås

Dere la veldig om konseptet da dere la ned Predikantkonferansen og startet LED. Har dere nådd de målene dere satte dere med konferansen?



– Ja vi begynner å se konturene av det. Vi samler bevegelsen, er en åndelig faktor i landet og har påvirkningskraft. Da jeg begynte som leder var det to ting vi kjente på: Vi må stå sammen i enhet, og vi vil ha menighetsplanting. Nå ser vi at det skjer, selv om vi ikke organiserer det.