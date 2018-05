Regina hadde grå stær, men ble helbredet:

GODT SYN: Regina Thon (71) fra Sorsele i Sverige hadde grå stær og slet med å se ordentlig. Legen avlyste operasjonen da synet ble godt etter forbønn av Svein-Magne Pedersen. Foto: Privat

I over to år gikk Regina Thon (71) med grå stær. I januar i år skulle hun opereres. Da hun møtte opp på sykehuset, var den grå stæren forsvunnet. To uker tidligere hadde hun fått forbønn av Svein-Magne Pedersen.

