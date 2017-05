Iranske «Abdullah» måtte flykte for livet fra hjemlandet, men blir ikke trodd av norske utlendingsmyndigheter. FOTO: Privat

«Abdulla» forteller at han er i livsfare i hjemlandet fordi han er forfulgt som kristen, og i tillegg har han vært informant for amerikansk etterretning. Han er oppgitt over å ikke ha blitt trodd av UDI, UNE eller det norske rettsvesenet.

