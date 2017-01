Tredobling i saker om religionsdiskriminering

Tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at det i det i 2016 ble meldt inn 94 saker som handlet om diskriminering på grunn av religion mot kun 31 saker i 2013, melder avisen Dagen. Saker omfatter både klager og spørsmål til LDO.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm tror årsaken kan være økt oppmerksomhet om religion i mediene.

– Det fører til at flere tar kontakt, sier hun til Dagen.

Seniorrådgiver i LDO, Marianne J. Woldstad forteller at rundt 60 prosent av religionssakene er knyttet til arbeidsliv.

– Da dreier de seg særlig om rekruttering, ansettelse og tilrettelegging i arbeidslivet, sier hun.

Frykter store mørketall

Ombudet tror til tross for økningen i saker at det fortsatt er høye mørketall.

– Mørketallene er antagelig store, og gjennomgående er det nok generelt slik at det er langt flere som utsettes for diskriminering enn det som reflekteres i våre antall saker, sier Bjurstrøm til Dagen.

Hun sier at LDO er opptatt av å komme med tydelige signaler om hvordan lovgivningen skal forstås.

– Vi tilbyr rettledning og ønsker å ufarliggjøre å disse problemstillingene. Vi ønsker at det skal være lett å si ifra.

Ikke nødvendigvis vekst

Bjurstrøm mener at en økning i antall saker ikke nødvendigvis betyr at det foregår mer diskriminering enn før.

– Vi kan få vekst i saker uten at det er ensbetydende med at det er større forekomst. Hvis det var mange konflikter, ville det vært alarmerende. Nå ser vi at arbeidsgivere retter seg etter den veiledning de får fra oss, sier Bjurstrøm til avisen.

Hun vil heller ikke slå fast at tallene vitner om at flere vil markere sin religion på arbeidsplassen nå enn før. KPK