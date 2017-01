Stanset 400 terrorangrep på et år

Dette offentliggjorde etterretningstjenestens toppsjef Nadav Argaman like før nyttår, ifølge Times of Israel.

- Det er takket være kvaliteten på etterretningsinformasjonen, den avanserte teknologien og den fremragende menneskelige innsatsen at Shin Bet har kunnet forhindre mer enn 400 betydelige terrorangrep, sa Argaman under en medaljeutdeling for prestasjoner som er blitt utført i løpet av de siste to årene.

Det ble blant annet delt ut utmerkelser for resultater som er blitt oppnådd innen teknologi som kan avdekke planene til soloterrorister som er i ferd med å begå angrep, og for operasjoner der infrastruktur for planlagte omfattende terrorangrep er blitt avslørt.

- Shin Bet utfører hundrevis av operasjoner som danner en beskyttende mur mot terroren som truer med å ramme Israels og dets borgeres sikkerhet, sa statsminister Benjamin Netanyahu, som deltok under seremonien, ifølge Yedioth Aharonoth.