Løvhyttefesten: Asiatisk-amerikanske Peter Tsukahira talte om Guds rike og Det nye Jerusalem. FOTO: Trine Overå Hansen

– Vi ser det himmelske Jerusalem kommer. Derfor er det jordiske Jerusalem her nå, for å vise oss at det ikke bare er en religiøs myte. Gud utvalgte seg et land og en by. Det betyr ikke at han ikke bryr seg om de andre landene. Men det er Jerusalem som er bildet på det himmelske Jerusalem, sa forfatter og forkynner Peter Tsukahira da han talte søndag formiddag i Pais Arena.

